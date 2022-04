Appleが2022年4月21日でmacOS Serverを廃止、21年の歴史に幕

AppleがmacOS系統のサーバー向けOSである「 macOS Server 」について、2022年4月21日をもって廃止することをサポートドキュメントで発表しました。macOS Serverの最後のバージョンはバージョン5.12.2となります。 About macOS Server 5.7.1 and later - Apple Support https://support.apple.com/en-us/HT208312

2022年04月22日 10時13分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

