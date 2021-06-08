ソフトウェア

Mac向けの最新OS「macOS Monterey」が発表


WWDC 2021の中で、Mac向けOSの最新バージョンとなる「macOS Monterey」が発表されました。

Apple Events - Apple
https://www.apple.com/apple-events/

macOS


macOS Monterey


Universal Control


AirPlay


MacにAirPlay


ショートカット


Safari

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
Appleの年次会議「WWDC 2021」での発表が期待される新端末や新機能などまとめ - GIGAZINE

iOS 15では通知機能の強化やフードトラッキング機能の追加などが予測されている - GIGAZINE

AppleがApple Watchのディスプレイに触れることなく操作可能になる「AssistiveTouch」機能など強力なアクセシビリティ機能を発表 - GIGAZINE

次期「iOS 15」でiPhone SE/6s/6s Plusがサポートから外れるとの報道 - GIGAZINE

Appleが2022年に10万円超のAR・VRヘルメット、2025年にARメガネ、2030年にARコンタクトをリリースするとの予測 - GIGAZINE

iOS14・iPadOS14・watchOS7・macOS Big Sur・Apple Siliconなどが発表された「WWDC 2020」まとめ - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.