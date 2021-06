新型コロナウイルスの「武漢研究所流出説」が世界を動かすまでの戦いとは？

世界を大混乱に陥れた新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の発生源については、2020年中は動物由来のウイルスだとする「人獣共通感染症説」が主流でしたが、2021年の春頃からは 武漢ウイルス研究所 から流出したとする「 武漢研究所流出説 」が再び注目を浴びています。その結果、カリフォルニア大学やハーバード大学の科学者が 再調査を公に要求し 、Facebookが「SARS-CoV-2は人工ウイルス」との発言を削除しないことを 決定 するといった事態に発展しています。当初は「人種差別的な陰謀論」として切り捨てられていた武漢研究所流出説が次第に認められていった過程について、アメリカの月刊誌である ヴァニティ・フェア が、数カ月にわたる40人以上の関係者へのインタビューやアメリカ政府文書の調査に基づいてまとめています。 The Lab-Leak Theory: Inside the Fight to Uncover COVID-19’s Origins | Vanity Fair https://www.vanityfair.com/news/2021/06/the-lab-leak-theory-inside-the-fight-to-uncover-covid-19s-origins ・目次 ◆01:民間の調査グループ「DRASTIC」 ◆02:開けてはならない「パンドラの箱」 ◆03:隠ぺいの臭い ◆04:政府内の「抗体反応」 ◆05:「追求するにはリスクが高すぎる」ほど危険な研究 ◆06:さまざまな研究者の参加 ◆07:墨江ハニ族自治県の鉱山 ◆08:機能獲得実験に関する論争 ◆09:アメリカ国務省の声明 ◆10:WHOの武漢調査ミッション ◆11:武漢ウイルス研究所の内部 ◆12:調査を求める国際的な声 ◆01:民間の調査グループ「DRASTIC」 長い間「アジア人差別や中国への反発に基づく陰謀論」とされてきた武漢研究所流出説の調査は、主に民間の調査チームによって追及されてきました。中でも主流の役割を果たしたのが、「Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19(DRASTIC)」と呼ばれるチームであり、ヴァニティ・フェアはDRASTICのメンバーであるジル・ドゥマヌフ氏という人物にインタビューを行っています。ドゥマヌフ氏はニュージーランド銀行のデータサイエンティストであり、データに隠されたパターンを見つけることを得意としているとのこと。 ドゥマヌフ氏は2020年の春にCOVID-19のパンデミックが起きた際、SARS-CoV-2の感染源に興味を持って調べ始めました。当初は、中国の生鮮市場で取引された動物からウイルスが広がったとする「人獣共通感染症説」と、世界有数のウイルス研究所として知られる武漢ウイルス研究所からウイルスが流出したとする「武漢研究所流出説」の2つが提唱されていました。

・関連記事

「新型コロナウイルス人工説」を正式に議論すべきとの声が挙がっている - GIGAZINE



「新型コロナは人工ウイルス説」の削除措置を取りやめるとFacebookが表明 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの「武漢研究所流出説」について科学者18名が再調査を要求 - GIGAZINE



なぜ「新型コロナウイルスは武漢の研究所から流出した」という説は完全否定できないのか? - GIGAZINE



中国がWHOの新型コロナ調査団に対して未編集データの引き渡しを拒否 - GIGAZINE



新型コロナウイルスは2019年秋に広がり始めていた可能性を研究者が指摘 - GIGAZINE



2021年06月08日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.