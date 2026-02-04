AppleがXcodeとコーディングエージェントのClaude AgentやOpenAI Codexとの統合を発表、さらにMCPにも対応
AppleがXcode 26.3のリリース候補(RC)版を2026年2月4日にリリースし、コーディング可能なAIエージェントをより強くサポートする「エージェンティックコーディング」の実装を発表しました。これにより、AnthropicのClaude AgentやOpenAIのCodexなどのコーディングエージェントがIDE(統合開発環境)内で直接自律的にコーディングを行なうことが可能になります。
Xcode 26.3がエージェンティックコーディングのパワーを解放 - Apple (日本)
https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/02/xcode-26-point-3-unlocks-the-power-of-agentic-coding/
Xcode 26.3 unlocks the power of agentic coding - Apple
https://www.apple.com/newsroom/2026/02/xcode-26-point-3-unlocks-the-power-of-agentic-coding/
Appleは2025年6月に開催された年次開発者会議のWWDC2025で、Xcode 26でコーディングエージェントをサポートすると発表していました。ただし、この時点ではChatGPTなどの拡張を利用したコードの作成やドキュメントのアクセスなど、あくまでも補助的な機能にとどまっていました。
AppleがXcodeにAIでのコーディング補助機能を追加＆Apple Intelligenceの基盤モデルフレームワークが利用可能に - GIGAZINE
今回発表された「エージェンティックコーディング」は従来の拡張をさらに拡大したもので、Claude AgentやCodexが自律的にタスクを遂行してくれるとのこと。開発者が自然言語で指示を出すだけで、コーディングエージェントがタスクを細分化した上でXcode Previewsを使って作業を視覚的に検証しコードを記述してビルドとテストを実行し、修正を行なうことが可能です。コーディングエージェントは開発者が各プラットフォームのアカウントでサインインするか、APIキーを入力することでアクセス可能。
さらに、Xcode 26.3ではClaude AgentやCodexとの統合に加えて、Anthropicが開発したオープン標準プロトコルのMCP(Model Context Protocol)もサポート。これにより、Claude AgentやCodex以外にもMCPをサポートするAIエージェントやツールをIDEで利用できるようになります。
Appleは「この接続により、AIエージェントのパワーとXcodeのネイティブ機能が統合され、Appleプラットフォーム向けの開発で最高の結果が得られ、開発者はプロジェクトに最適なモデルで作業する柔軟性が得られます」と述べました。
Appleのワールドワイドデベロッパリレーションズ担当バイスプレジデントであるスーザン・プレスコット氏は、「Appleの目標は、業界をリードするテクノロジーを直接デベロッパの手にもたらすツールを作成し、最高のアプリを構築できるようにすることです。エージェンティックコーディングは生産性と創造性を飛躍的に高め、開発ワークフローを効率化することで、デベロッパがイノベーションに集中できるようにします」とコメントしています。
・関連記事
OpenAIがCodexのアプリ版を公開、複数エージェントを同時実行可能でOpenAIの開発者は「99.9％をCodex appでコーディングしている」とアピール - GIGAZINE
ChatGPTがmacOSアプリと連携可能に、XcodeやVS Codeなどの開発者ツールとの連携が追加 - GIGAZINE
OpenAIがコーディング特化のAIモデル「GPT-5.2-Codex」をリリース - GIGAZINE
GPT-5.2-Codex・Claude Code・Gemini CLI・Mistral Vibeにマインスイーパーを開発させるとこうなる - GIGAZINE
「Claude Code Opus 4.5」が劣化している - GIGAZINE
ソフトウェア開発でAI丸投げがダメな理由 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, ソフトウェア, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Apple Announces Xcode Integration with C….