2026年02月04日 10時55分 乗り物

中国が車の隠しドアハンドルを禁止へ



車に閉じ込められる事故を防ぐため、中国が格納式ドアハンドルを禁止する措置を発表しました。新しい規則は2027年1月1日から発効する予定です。



一图读懂强制性国家标准GB 48001—2026《汽车车门把手安全技术要求》

https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbys/gzdt/art/2026/art_61a17f0b942d4aa4b1259cbff5a53eb2.html



China is banning hidden electric door handles for EVs | The Verge

China to ban hidden car door handles made popular by Tesla in world first | CNN

https://edition.cnn.com/2026/02/03/china/china-hidden-car-door-handles-tesla-intl-hnk



禁止措置の対象となるのは、ドアに埋め込まれて上下に隙間がないような格納式のドアハンドルです。このデザインはテスラによって普及し、Xiaomiなど他のメーカーも同様の設計を採用していますが、事故が起きた際にドアを開けることができないという問題が世界中で確認されています。





中国では2025年10月、Xiaomi製自動車の電子ドアハンドルが故障してドアが開けられなくなり、運転手が炎上した車内で亡くなるという事故が発生していて、政府当局が調査を進めていました。



新しい規則では、以下のようにドアハンドルを手で解錠できるよう十分なスペース(最低60mm×20mm×25mm)を設けることが義務づけられます。また、車内側に設置するドアハンドルも「乗員の位置から明確に視認可能であること」と規定されました。





特に、テスラの車内側のドアハンドルは非常に分かりにくく、車内に閉じ込められるという事故も起きているため、テスラではドアハンドルを再設計する動きが見られています。



「テスラ車内に閉じ込められる事故」を受けテスラがドアハンドルの再設計に取り組む - GIGAZINE





今回の新政策では特定の企業を名指ししておらず、中国で販売される全ての車両に対し、内外問わず明確な解錠機構の搭載を義務付けています。チャイナ・デイリーによると、2025年4月に中国で販売されたハイブリッド車と電気自動車の上位100台のうち、約60％に格納式ハンドルが採用されていたとのことです。

