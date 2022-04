カリフォルニア州の電力網で再生可能エネルギーの割合が97.6％を記録

2045年までに全ての電力供給源を再生可能エネルギーに切り替えることを目標としているアメリカ・カリフォルニア州で、一時的ながら州をまかなう電力網の97.6%を再生可能エネルギーが占めたということが報告されました。この割合は過去最高の数値です。 California grid set record of 97% renewable power on April 3 https://www.solarpowerworldonline.com/2022/04/california-grid-set-record-with-97-percent-renewable-power-april-3/

2022年04月22日 09時00分00秒 in Posted by log1p_kr

