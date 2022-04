メディアの一極化がもたらす問題とは？

SNSアプリやニュースアプリを開くと、1日かけても読み切れないようなニュースが氾濫しており、ニュースソースの選択肢は無数にあるように思えます。こうした直感に反し、「現代人が見聞きしたり読んだりする情報の大半は一握りの大企業が統制しているもの」だと警鐘を鳴らす記事が公開されました。 Big Media, Big Conflicts of Interest, Part 1: The Consolidation Craze & Illusion of Choice https://rebeccastrong.substack.com/p/big-media-big-conflicts-of-interest ボストンを拠点とするライターのレベッカ・ストロング氏によると、アメリカのメディア業界を構成する主要企業の数は、1983年の時点では50社あったものの、1990年代に入ると9社に減少してしまったとのこと。そして、記事作成時点ではComcast・ディズニー・AT&T・ソニー・Fox・Paramount Globalの6社に減ってしまいました。メディア業界を席巻するこれらの巨大企業は、「Big 6」とも呼ばれています。

2022年04月19日

