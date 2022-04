開発期間10年という吉野家「親子丼」実食レビュー、出汁のきき具合と甘さのメリハリが抜群なシンプルながらも奥深い味わい

・関連記事

肉の脂の甘味とピリ辛キムチが相性バツグンな松屋「牛ビビン丼」&「豚ビビン丼」試食レビュー - GIGAZINE



ボリューム抜群のチキンカツを定番タルタル×生タマネギ感抜群ソースのWソースで堪能できる松のや「Wソースのメガチキンかつ」実食レビュー - GIGAZINE



焦がし醤油×おろしニンニクで豚肉&野菜がモリモリ楽しめるやよい軒「~ガツンとニンニク~やみつき豚キャベ定食」を食べてみた - GIGAZINE



2022年04月19日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.