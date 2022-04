デタラメなプロパガンダの真の目的とは？

市民を特定の思想や行動に誘導するプロパガンダは、時に荒唐無稽な言説に聞こえることもあります。このような荒唐無稽なプロパガンダの真の目的について、ケンブリッジ大学で心理学を研究するロブ・ヘンダーソン氏が解説しています。 The True Purpose of Propaganda - Rob Henderson's Newsletter https://robkhenderson.substack.com/p/the-true-purpose-of-propaganda プロパガンダは政府や統治者が市民を特定の思想や行動に誘導するために広める言説で、時には真実と異なる情報が拡散されることもあります。カリフォルニア・マーセッド大学で政治学を研究するハイフェン・ファン氏によると、プロパガンダを受け取る市民の中にはプロパガンダがデタラメな情報であることに気づいている市民も多いとのこと。例えば、中国で毎日19時から放送される中国中央電視台(中国の国営放送局)のニュース番組「 新聞聯播 」で報道される情報は、「市民の間で嘲笑の的になっている」とファン氏は (PDFファイル) 指摘 しています。 市民の多くが「報道内容がデタラメである」と気づいている状況では、「市民を特定の思想や行動に誘導する」というプロパガンダの目的が果たせないように思えます。しかし、ファン氏は「中国の国営放送局が毎日同じ時間に報道番組を放送し続ける」という状況そのものが、市民に対して中国共産党の力の大きさを示すことにつながっていると述べ、プロパガンダの目的が市民の思想や行動の誘導だけでなく、政府や統治者の権力の強大さを示すことにもあると主張しています。

・関連記事

ロシア国営テレビの生放送に「戦争反対」を訴える女性が乱入、事前に撮影したメッセージ動画も公開中 - GIGAZINE



ロシアによる「ウクライナがウソをついている」というフェイクニュースが爆増中 - GIGAZINE



YouTubeがロシア系ニュースメディア2社の排除を発表、IT各社も続々と排除 - GIGAZINE



Netflixがロシアの国営放送チャンネル配信を拒否、ウクライナ侵攻が理由 - GIGAZINE



政府によるWikipedia遮断に備えて「ロシア語版Wikipediaの全コンテンツをダウンロードするロシア人」が急増 - GIGAZINE



2022年04月17日 22時00分00秒 in Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.