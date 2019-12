大手ニュース専門放送局が「都合のいい幻想」を視聴者に見せることで国家の脅威になっているとの指摘

by Joshua Rawson-Harris



アメリカの大手ニュース専門放送局であるFOXニュースは保守・共和党寄りの報道姿勢で知られており、「FOXニュースは不寛容とヘイトのネットワークと化しており、ドナルド・トランプ政権のための国家支援テレビとして機能している」との批判もあります。アメリカの雑誌であるWIREDの電子版も、「FOXニュースはウソを助長しており、国家安全保障上の脅威になっている」と強く批判しています。



Fox News Is Now a Threat to National Security | WIRED

https://www.wired.com/story/fox-news-is-now-a-threat-to-national-security/



トランプ大統領については多くの政治的疑惑が浮上しており、2016年の合衆国選挙においてロシアがサイバー攻撃やSNSを使ったプロパガンダを実施し、選挙干渉を行ったと非難されています。通称「ロシアゲート」ともいわれる一連の疑惑については、FBIによる捜査も行われています。



また、2019年には「トランプ大統領が自らの政治的利益のためにウクライナに圧力をかけて、政敵である民主党のジョー・バイデン氏と息子のハンター・バイデン氏の不利になる情報を探させた」というウクライナ疑惑が浮上。対立する民主党は、ウクライナ疑惑を巡る権力の乱用および議会への妨害に関してトランプ大統領の弾劾訴追を求め、2019年12月19日にアメリカの下院議会において弾劾訴追が可決されました。



トランプ大統領を弾劾訴追 アメリカ史上3人目 米議会下院 | NHKニュース





WIREDは「トランプ大統領が国内の政治的ライバルに傷を付けるため、ウクライナに圧力をかけて2020年の合衆国大統領選挙に影響を与えようとした驚くほど一貫した証拠があります」と述べていますが、FOXニュースの視聴者に対しては情報がゆがめられ、この事実が伝えられていないと主張しています。FOXニュースの視聴者は保守派がほとんどであり、トランプ大統領の逆風になる真実を望んでいないため、FOXニュースというフィルターを通して現実を見ているとのこと。



アメリカのジャーナリストであるジョン・ハワード氏はFOXニュースの報道について「狂気的だ」とTwitter上で批判。しかし、WIREDは「FOXニュースが生み出す泡のような現実は、民主主義が機能する上で必要不可欠な議論や会話を不可能にするため、狂気よりも悪いものです」と主張しています。



トランプ大統領にとって不都合な事実は、FOXニュースを通じて情報を得る人にとっては存在しないものとなっており、ジョージ・オーウェルが「一九八四年」で描いたような事実の消去が行われているとWIREDは指摘。「FOXニュースがロシアのサイバー攻撃や中国のスパイ活動と同様に国家の脅威である」という考えは、一見すると誇張しすぎに見えますが、「2020年の大統領選挙が近づくにつれてアメリカの民主主義的伝統を破壊しつつある」とWIREDは述べました。



FOXニュースが民主主義にもたらした脅威として、WIREDは「外国の敵がアメリカを脅かしているという想像の物語を強化している点」「過激で大胆な比喩を使うことで、アメリカの政治に関する基本的な理念や公平な感覚を損なっている点」「ウソと真実を適度に混ぜ合わせることでバーチャルリアリティの世界を構築し、視聴者に誤った情報が伝えられ、正しい情報に基づいて国の方向を決める選択ができなくなっている点」を挙げています。



WIREDはFOXニュースが共和党と深くつながっており、近年ではますます報道の公正さを欠くようになっていると指摘。FOXニュースの名物レポーターであり、良識的なニュース報道に携わってきたシェパード・スミス氏が2019年10月にFOXニュースを退社した理由も、もはやFOXニュースにおいてまともな報道はできないと明らかになったからだとWIREDは述べました。



また、FOXニュースの報道は明らかな虚偽を含むだけでなく、保守派と反対の立場に立つ人々を認めない考えを視聴者に植え付けているとのこと。作家のGabriel Sherman氏は、「なぜリチャード・ニクソン大統領がウォーターゲート事件による弾劾で辞任したのに、トランプ大統領が弾劾を生き延びられるのかについて考えてきました。FOXニュースと右寄りのラジオが20年以上にわたって、共和党員に対し『民主党は悪だ』という考えを語ってきました。共和党員はトランプ大統領より民主党が悪いと考えています。これがプロパガンダの力です」とツイート。



Been thinking a lot about why Trump will survive impeachment when Nixon didn’t. For 20+ years Fox News (and rightwing talk radio) has told GOP voters that Democrats are evil. As lawless as Trump is, Republicans believe Dems are worse. That’s the power of propaganda.