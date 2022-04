善意ある正直なコミュニケーションをデジタル社会で維持するには？

インターネット上での人々のコミュニケーションが活発に行われるようになって久しい近年、他人への悪意ある言葉や真実でない言葉などがはびこり、まともなコミュニケーションを取るのが容易ではない状態が出てきています。このような状況下で「正直なコミュニケーションは維持できるのか」という問題について、文化の促進を図るシンクタンク「The Consilience Project(CP)」が論じています。 The Endgames of Bad Faith Communication https://consilienceproject.org/endgames-of-bad-communication/ CPは「誠実なコミュニケーションというものは常にすべての人々が行えるはずのものですが、今日の文化では特に難しくなっています。政治家やジャーナリストから一般の人々までもが事実を故意に誤解させ、反対意見を強調し、自らの意見に反対する人を非人間的と見なすこともしばしばです」と主張。 CPは「今日までの歴史においてコミュニケーションの崩壊は社会的な混乱や戦争、権威主義を招いてきた」とし、いかにコミュニケーションを誠実なものとするかが重要だとしています。この点についてCPは「誠実なコミュニケーションに対する国民の信頼を回復することは可能ですが、それは市民の文化的転換と、市民の言説を構成する技術と社会的プロセスの再設計の両方を必要とします」と述べ、人々とシステムの両方が変わる必要があると強調しています。

2022年04月17日 12時00分00秒 in Posted by log1p_kr

