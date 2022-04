2022年04月15日 10時41分 ゲーム

Amazonが7年ぶりにオリジナルスマホゲームをリリース、Amazonオリジナルの子ども番組が題材に



AmazonがiOSとAndroid向けに、自社開発のゲームを2本公開したと発表しました。Amazonの子ども向けコンテンツを提供するサブスクリプションサービス「Amazon Kids+」で配信されているアニメを原作としており、子ども向けのモバイルゲームになっているとのこと。Amazon開発のモバイルゲームがリリースされるのは、2015年の「Til Morning’s Light」と「To-Fu Fury」以来7年ぶりのこととなります。



リリースされたゲームは2本ともAmazon Mobileがパブリッシングしており、「Amazon Kids+オリジナルのモバイルゲーム第1弾」と銘打たれています。





1本目は「Super Spy Ryan」で、Amazon Kids+で配信されている人気YouTuberを題材にした同名のアニメをゲーム化したもの。「Super Spy Ryan」の対象年齢は6~9歳で、「家から盗まれたプレゼントを見つけ出して奪い返す」という内容。1人で遊ぶ「シングルプレイヤーモード」のほか、同一LAN内にいるプレイヤーと一緒に遊べる「パーティーモード」が用意されているとのこと。どういうゲームなのかは以下のムービーを見るとわかります。



「Super Spy Ryan」は記事作成時点でアメリカ・イギリス・アイルランドで入手可能。また、カナダ・ドイツ・日本でもリリースされる予定となっています。



2本目は「Do, Re & Mi: Musical Adventure」で、これもAmazon Kids+で配信されている番組「Do, Re & Mi」をモチーフにしたもの。内容は作曲を扱った学習ゲームで、ピアノやボンゴで曲を演奏したり、楽譜の読み方を学んだり、楽器の音や録音した音声をミックスして作曲したりが可能。ただし、記事作成時点ではDo, Re & Mi: Musical Adventureのリリース日は発表されておらず、「近日App Storeで公開」となっています。



以下が「Do, Re & Mi: Musical Adventure」を紹介するムービー。



Amazonは「Amazon Kids+の取り組みの一環として、子どもたちが学び、楽しむための安全な環境を提供しています。この取り組みは、モバイルゲームでも同様です。ゲームでは広告のない環境を提供するなど、子どもの安全を念頭に置いて設計しています」と述べています。また、Amazon Fireタブレットのペアレンタルコントロール機能を利用することで、使用時間を制限したり教育目標を設定したりすることもできるとAmazonはアピールしています。