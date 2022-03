Microsoftが1TFLOPSのAIプロセッサを搭載した4Kウェブカメラ「Surface Hub 2 Smart Camera」を発表

Microsoftは自社製デバイス「Surface」シリーズの中にホワイトボード風に使える大画面デバイス「 Surface Hub 2S 」をラインナップしています。このSurface Hub 2Sにはビデオ会議用の4Kカメラが付属していますが、新たに高性能プロセッサを搭載しAIの力で高品質なビデオ会議を可能とする新型カメラ「 Surface Hub 2 Smart Camera 」が発表されました。 Buy Surface Hub 2 Smart Camera - Microsoft Store https://www.microsoft.com/en-us/d/surface-hub-2-smart-camera/8n983ctks176 Surface Hub 2 Smart Cameraが一体どんなカメラなのかは、以下のムービーを見るとよく分かります。 The new Surface Hub 2 Smart Camera - YouTube Surface Hub 2 Smart Cameraは、Surface Hub 2Sの上部に磁力で取り付け可能。

・関連記事

Microsoftの大画面端末「Surface Hub 2S」の出荷時期が判明、別売りカートリッジ装着でさらに機能アップ - GIGAZINE



コンパクトボディに2K動画・プライバシーカバー・超強力ノイズキャンセリングを詰め込んだウェブカメラ「Anker PowerConf C200」レビュー - GIGAZINE



最大1080p・60fpsでのビデオ入力が可能なAnker初のシンプルなウェブカメラ「Anker PowerConf C300」を使ってみた - GIGAZINE



無料でiPhoneをPCのウェブカメラにできる「EpocCam」レビュー - GIGAZINE



無料でスマートフォンをウェブカメラとしてPCに接続可能な「Kinoni」を使ってみた - GIGAZINE



2022年03月17日 10時37分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.