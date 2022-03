Googleアナリティクスが2023年に旧バージョンを廃止すると発表、「GA4」への移行方法はこんな感じ

Googleアナリティクスは 2005年にリリース されて以来、数々のアップデートが行われてきました。このたび、2012年から2020年までGoogle Analyticsのプロパティを作成した場合に利用されていた「ユニバーサルアナリティクス」と、2016年にリリースされたGoogle Analyticsの有償版にあたる「ユニバーサルアナリティクス360」が、2023年7月1日をもってアクセスの計測を終了すると発表されました。2023年以降もGoogleアナリティクスの利用を続ける場合は Googleアナリティクス4への移行 が必要となります。 Prepare for the future with Google Analytics 4 https://blog.google/products/marketingplatform/analytics/prepare-for-future-with-google-analytics-4/ ユニバーサル アナリティクスのサポートは終了します - アナリティクス ヘルプ https://support.google.com/analytics/answer/11583528 2020年にGoogleは「 Googleアナリティクス4 」をリリースし、機械学習を利用した分析やプラットフォーム・デバイス間での分析、広告プラットフォームとの統合などを強化していました。一方で、旧バージョンのユニバーサルアナリティクスは2012年リリースということもあり、Cookieを利用してデスクトップPCなど単独のデバイスからの独立したセッションを計測することを念頭に作成されています。スマートフォンの利用増加やサードパーティーCookieの廃止に代表されるプライバシー意識の高まりなどによって、こうした測定方法は時代遅れになっています。 Googleは2022年3月16日のブログ投稿で、ユニバーサルアナリティクスのヒット処理を2023年7月1日で停止すると発表しました。ただし、ユニバーサルアナリティクス360のプロパティに関しては、 新たな機能が2021年10月に導入されたばかり という点を受けて、3カ月先の2023年10月1日にヒット処理を停止予定とのこと。ヒット処理停止後は新たなデータの処理が行われず、過去のレポートのみ閲覧可能な状態になります。

2022年03月17日 23時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

