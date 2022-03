Googleが「Chromeは全てのブラウザより高速」と主張していたのでSafariやFirefoxと比べてみた

・関連記事

Google Chrome 99安定版リリース、CSSの優先順位を分かりやすく指定できるカスケードレイヤーをサポート開始 - GIGAZINE



Google Chromeのロゴが8年ぶりに変わる - GIGAZINE



古いPCやMacでも軽快に動作する「Chrome OS Flex」早期アクセス版をGoogleが発表 - GIGAZINE



FirefoxとChromeのバージョンが初の3ケタ「100」になるとユーザーエージェント文字列が原因で一部のサイトが破損する可能性があるとの警告 - GIGAZINE



2022年03月08日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.