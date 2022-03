ロシアのウクライナ侵攻前夜にアメリカの天然ガス企業を標的にしたハッキングが急増していたことが発覚

2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵攻の直前に、ロシアを除く資源国として存在感が大きいアメリカの天然ガス業者に対し、国家の支援を受けたハッカーが一斉に攻撃をしかけていたことが、経済メディアのBloombergの報道により判明しました。 Hackers Targeted U.S. LNG Producers in Run-Up to Ukraine War - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/hackers-targeted-u-s-lng-producers-in-run-up-to-war-in-ukraine ロシアによるウクライナ侵攻について、アメリカを中心とした国際社会は厳しく非難していますが、ドイツなどロシアからのエネルギー供給に対する依存度が高い地域が厳格な経済制裁に二の足を踏んでいるため、西側諸国の足並みがそろっているとは言いがたいのが現状です。

2022年03月08日 13時16分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

