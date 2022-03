2022年03月08日 15時00分 ネットサービス

Appleがロシアでの検索広告を停止、AppStoreでの広告キャンペーンを「追って通知するまで」保留に



AppleがロシアにおけるApp Storeで、検索結果の最上部に任意のアプリケーションを表示する広告サービスの「検索広告」を停止しました。



Apple Suspends Advertising on Company’s App Store in Russia (AAPL) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/apple-suspends-advertising-on-company-s-app-store-in-russia



Apple Search Ads suspended from Russian App Store - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2022/03/07/apple-search-ads-suspended-from-russian-app-store/



Apple has suspended App Store Search Ads in Russia | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/22/03/07/apple-has-suspended-app-store-search-ads-in-russia



Appleの「検索広告(Apple Search Ads)」は、App Storeの検索結果の最上部に任意のアプリケーションを強制表示するという広告サービス。次に使うアプリケーションを探すためにApp Storeで検索を行うユーザーの割合は70%、App Storeの検索後に直接ダウンロードされる割合は65%に達していることから、Appleは「効果は絶大」とうたっています。



Apple Search Ads

https://searchads.apple.com/jp





ロシアにおける検索広告は2020年5月にサービスを開始しましたが、今回のロシアのウクライナ侵略を受け、Appleは「追って通知を行うまでロシアのApp Storeで検索広告を停止する」と開発者に対してメールで通知したとのこと。報道によると、実施中のキャンペーンについては保留措置を講じ、新規キャンペーンについては実施されなくなるそうです。



Appleはロシアの侵略に対し、すでにロシア国内における製品販売の停止やニュースアプリ配信停止、マップの交通情報無効化などの措置を講じています。



また、UNICEF USAと提携し、公式ページの上部にウクライナ危機のための寄付を募るバナーを設置しています。





iPhoneのブラウザでこのバナーをタップすると、以下のようにiTunes Store クレジット経由で寄付が行えます。