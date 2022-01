国際通貨基金がビットコインの法定通貨化をやめるようエルサルバドルに呼びかけ

by Blockzeit CH 仮想通貨・ビットコインを2021年から法定通貨としているエルサルバドルに対し、国際通貨基金(IMF)理事会がビットコインを法定通貨から外すことを求めました。 IMF Executive Board Concludes 2021 Article IV Consultation with El Salvador https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/01/25/pr2213-el-salvador-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation Drop bitcoin as legal tender, IMF urges El Salvador https://www.cnbc.com/2022/01/25/drop-bitcoin-as-legal-tender-imf-urges-el-salvador.html 2021年9月、エルサルバドルは世界で初めてビットコインを法定通貨として定めました。エルサルバドルでは、「アメリカに出稼ぎに行きエルサルバドルに仕送りをする」という人が多いため、ビットコインを導入することで送金のコストを減らすことができることが大きなメリットとして挙げられています。また銀行口座やクレジットカードを持たず、アメリカからの送金に依存する人も多いので、このような人々が金融サービスにアクセスできることも利点です。 世界で初めてビットコインを法定通貨とするエルサルバドルで何が起こっているのか? - GIGAZINE

2022年01月26日 15時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

