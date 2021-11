エルサルバドルがビットコインで経済を回す「ビットコインシティ」を建設すると発表

・関連記事

世界で初めてビットコインを法定通貨とする法律がエルサルバドルで施行 - GIGAZINE



ビットコイン価格の下落を受けてエルサルバドル大統領がビットコインの大量購入を発表 - GIGAZINE



イーサリアムの考案者がエルサルバドルのビットコイン推進を批判、「暗号資産の自由の精神に反する」との指摘 - GIGAZINE



漁村をまるごとビットコイン経済の村にした壮大な社会実験「ビットコインビーチ」とは? - GIGAZINE

2021年11月22日 10時45分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.