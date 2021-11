2021年11月22日 10時50分 ゲーム

「Battlefield 2042」が3万件以上の不評レビューを集めてSteam史上最悪評判のゲームのひとつに



人気FPSゲーム「Battlefield」シリーズの最新作「Battlefield 2042」が2021年11月19日(金)にリリースされました。しかし、ゲームシステムや挙動への不満からSteamには大量の不評レビューが投稿されており、記事作成時点では3万件を超える不評レビューが集まる事態となっています。



Battlefield 2042は近未来を舞台としたオンラインFPSゲームで、大人気シリーズの最新作であることから大きな注目を集めており、記事作成時点ではSteamの売上トップゲーム一覧の最上位に表示されています。





しかし、Battlefield 2042を実際にプレイしたユーザーからは「ホバークラフトの挙動がおかしい」「これまでのBattlefieldシリーズと比べてカスタマイズ要素が少ない」「これまでのBattlefieldと比べて歩兵用のガジェットやビークルの種類が少ない」といった不満が寄せられています。以下のツイートに添付されたムービーでは、Battlefield 2042に登場するホバークラフトがビルの外壁を走る様子を確認できます。





この状況に対してゲーム販売プラットフォームのSteamには不満の声が集まっています。実際にSteamにおけるBattlefield 2042の販売ページを確認すると、記事作成時点では「やや不評」と評価されています。





さらに、レビューの内訳を確認すると「好評」が1万382件で「不評」が3万965件と、好評の約3倍の不評レビューを集めていることが分かります。





日本国内のレビューに限定すると、全体的な評価は「非常に不評」とされていました。





加えて、Steamで販売されているゲームの情報をまとめている「Steam 250」で「評価の低い順」にゲームを表示すると、記事作成時点では、Battlefield 2042は世界で8番目に評価に低いゲームとされていることが分かります。





ゲーム関連メディアのKotakuは、Battlefield 2042に対して大量の不評レビューが集まっている状況について、「Battlefield 2042は、2021年に出荷されるべきではなかったと感じています。おそらく数ヶ月以内に大きな更新が複数配信され、Battlefield 2042のレビューは改善するでしょう。しかし今のところ、Battlefield 2042は最も評価の低いゲームの1つです」と述べています。



なお、Battlefield 2042の公式サイトには、正式リリース前の2021年11月17日(水)に「これから数週間にわたり、今後の修正点やバランス変更、快適性についての情報をさらに公開していく予定です。今後30日の間に、さらに2つのアップデートをリリースすることを予定しています」というアップデート予告が投稿されており、今後の改善に期待が集まっています。



