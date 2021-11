2021年11月22日 11時00分 乗り物

テスラ車がサーバーエラーで開錠不可能に、締め出しを食らう人が続出



テスラ車はiPhoneアプリ経由で車の開錠が可能ですが、2021年11月20日、世界中のテスラユーザーから「500サーバーエラーによりiPhoneアプリ経由で車の開錠ができない」という報告が上がりました。テスラ車の中にはアプリ経由でしか解除ができないものがあったり、キーフォブ(リモコンキー)が故障中だったりで締め出しを食らったユーザーが続出しました。



2021年11月20日、テスラのモデル3を所有するチョ・ジェファンさんが「韓国・ソウルにあるモデル3にiOSアプリで接続しようとしたところ、ウェブサーバーに何らかの問題が発生したことを意味する「500サーバーエラー」を確認しました。ジェファンさんは「これは世界的に確認されている問題のようです」とイーロン・マスクCEOに宛ててツイート。これに対しマスクCEOは「確認中です……」と返しました。





ロサンゼルス在住の人物も同様の問題をTwitterで報告。添付した画像の左上には「500 Server Error」の文字があり、セキュリティー項目には「iPhone - Disconnected」と表示されています。





テスラユーザーのフォーラム「Tesla Motors Club」でもアメリカ・韓国・オーストラリア・ヨーロッパなどで同様の報告が複数上がっています。どのユーザーも不具合の症状は「アプリ経由で車を開錠できない」というもの。



テスラ車の中にはスマートフォンのBluetooth経由やキーフォブで開錠できるものもありますが、iPhoneアプリ経由でしか開錠できないものも存在します。また、持っていたキーフォブが故障してしまいiPhoneアプリ経由でしか開錠できなかったユーザーもいたことから、車を使用できなくなってしまったという報告も上がっています。



問題発生から4時間強が経過した頃にマスクCEOはネットワークトラフィックの冗長性の増加が原因でサーバーが停止したことを発表。すぐに復旧するという内容とともに、今後は同様の事態が発生しないよう対策を行うと報告しました。





なお、サーバーが停止することになった具体的な理由や流れについては不明であり、テクノロジー系メディアのBleeping Computerはテスラに連絡しましたが、返答はないとのことです。