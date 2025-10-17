2025年10月17日 10時52分 ゲーム

「Battlefield 6」が発売から3日で700万本を売り上げシリーズ史上最多を記録、オンラインマッチは1億7200万回以上プレイされ配信サイトでの視聴時間は累計1500万時間超を達成



Battlefield(BF)シリーズの最新作として2025年10月10日に発売された「Battlefield 6」が、発売から3日で全世界累計700万本を売り上げたことが明らかになりました。



Battlefield 6の前作となる「Battlefield 2042」(2021年発売)は、発売直後に3万件以上の不評レビューを集めてSteam史上最悪の評判のゲームとなり、EAのCEOが「Battlefield 2042は期待を裏切った」と発言し、返金騒動にまで発展しました。



この失敗を乗り越え、Battlefield 6は発売から3日間で700万本の売上を記録したと販売元のElectronic Arts(EA)が発表しました。これは発売から3日間の売上としてはBFシリーズ史上最高の数字です。なお、発売から3日間でオンラインマッチは1億7200万回以上プレイされ、ストリーミングサービスでの視聴時間は累計1500万時間を超えています。加えて、同時接続プレイヤー数もBFシリーズ史上最多を記録しています。



Alinea Analyticsのアナリストであるリース・エリオット氏は、発売3日間で700万本という売上記録について、「コール オブ デューティシリーズに匹敵するもの」と指摘しています。なお、Battlefield 5が累計販売本数700万本を記録するのに数カ月かかり、Battlefield 2042はゲームそのものが失敗に終わったことを考えると、「今回のBattlefield 6のローンチは開発チームにとって非常に素晴らしい成果と言えるでしょう」とゲームメディアのPolygonは指摘しています。



なお、Battlefield 6のSteamでのレビューは9万2810件中75％が好評とおすすめと評価しており、日本語のレビューのみに絞っても662件中68％がおすすめと評価しています。なお、記事作成時点でBattlefield 6はSteamで最も売れているゲームとなっており、同時接続プレイヤー数も34万5000人以上を記録する盛況っぷりです。



レビューサイト・MetacriticでのMetascoreは83点、ユーザースコアは7.8点と概ね好評です。



ただし欠点がないわけではなく、「Battlefield 6のキャンペーンはBFシリーズのアイデンティティを見失っている」という指摘もあるとPolygonは言及しています。Polygonは「キャンペーンはBFシリーズらしいプレイ感がなく、マルチプレイヤーモードは批評家やファンからかなり好評を得ているものの、依然として問題が残っています。適切なスケールの戦闘を行うにはマップが小さすぎたり、クリアするのが不合理に難しいと思われるチャレンジもある」などと指摘しました。



なお、Battlefield 6はAmazon.co.jpでも販売中で、価格は税込8035円です。



