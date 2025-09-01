2025年09月01日 12時55分 メモ

ビットコインに対する量子攻撃に備えてエルサルバドル政府が資産を複数のウォレットに分割



2021年から2025年の4年にわたりビットコインを法定通貨にしていたエルサルバドルが、保有するビットコインを複数のウォレットに最大500BTCずつ分割して保持するよう変更したことを明らかにしました。この動きは、量子コンピューターを用いた「量子攻撃」を受けた際の被害を最小限に抑えることを目的としたものです。



El Salvador to transfer Bitcoin reserves to multiple addresses | Reuters

https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-transfer-bitcoin-reserves-multiple-addresses-2025-08-29/



El Salvador relocates Bitcoin reserve into multiple wallets to reduce exposure to quantum attacks

https://cryptobriefing.com/bitcoin-quantum-security-el-salvador/



El Salvador splits bitcoin holdings between 14 addresses to 'enhance security' against quantum threats | The Block

https://www.theblock.co/post/368850/el-salvador-splits-bitcoin-holdings-between-14-addresses-to-enhance-security-against-quantum-threats



エルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領のもと、ビットコインの運用・管理を担当している国立ビットコイン事務所(ONBTC)は、国家戦略的ビットコイン準備金のセキュリティと長期保管を強化する取り組みの一環として、資金を単一のアドレスから複数のウォレットに分けたことを明らかにしました。





ONBTCは、量子コンピューターが理論的には「ショアのアルゴリズム」を用いて公開鍵暗号を破る能力を有しており、ビットコインを用いた取引が行われるとき、取引が確定する前に秘密鍵を見つけて資金を転送する量子攻撃にアドレスがさらされる可能性があると指摘。



このため、保有するビットコインを最大500BTCずつに分けて保管することで、量子攻撃を受けた際の影響を最小限に抑える方針だとのこと。



ONBTCでは、保有するビットコインの情報を以下のサイトで公開しています。



Bitcoin Office - Bitcoin Explorer

https://bitcoin.gob.sv/ja/



エルサルバドルは、国外に出ている働き手からの国際送金がGDPの20％を占める国で、送金時の手数料や着金までのタイムロスの問題を解消するため、2021年に世界で初めて仮想通貨のビットコインを法定通貨にしました。



しかし、ナジブ・ブケレ大統領の入れこみ具合に反して、エルサルバドル国内ではビットコインはそれほど浸透していません。



その後、国際通貨基金(IMF)から融資を受けるにあたって結んだ契約を実現するため、エルサルバドル議会は2025年1月、「ビットコインでの取引や債務の支払いを受け入れる義務を解除する」という内容の法改正を行いました。建前の上では、ビットコインは引き続きエルサルバドルの法定通貨のままですが、受け入れ義務が解除されているため、実質的には法定通貨ではなくなっています。



