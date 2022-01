濃厚ホワイトクリームがとろりとコロッケからあふれ出すドムドムの「カニクリームコロッケバーガー」試食レビュー

・関連記事

ジビエ鹿肉のうまみとマイルドなゴーダチーズがベストマッチなロッテリア「ジビエ鹿肉ゴーダチーズバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



バンズもコロッケもバターまみれなバター好き感涙のバーガーキング「ギルティ バタコロ サンド」試食レビュー - GIGAZINE



どっしり肉厚ビーフパティの圧倒的ボリュームに熟成唐辛子ソースの刺激が加わる新サムライマック「旨辛 ダブル肉厚ビーフ」「燻製風マヨ トリプルベーコン肉厚ビーフ」を食べてみた - GIGAZINE



トロトロチーズや本格バジルソースでピザ感抜群なサブウェイ「ピザ えびイタリアーナDX」「ピザ えびジェノベーゼ」試食レビュー - GIGAZINE



8倍のニンニクとこってりホルモンでガッツリの極みな伝説のすた丼屋「無双とんこつ牛ホルすた丼」試食レビュー - GIGAZINE



カレーに親子丼を合わせたらおいしいに決まってるなか卯の「親子カレー」試食レビュー - GIGAZINE



コク旨キムチと濃厚タッカルビダレが肉のうまみを引き出す松屋「焼キムチ牛めし」を食べてみた - GIGAZINE



2022年01月25日 11時55分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.