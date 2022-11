濃厚な海老の味わいがとろっと広がるケンタッキーの「オマール海老の旨味ひろがるフィレバーガー」試食レビュー

・関連記事

サンドから生まれ変わったケンタッキーフライドチキンの「チキンフィレバーガー」全5種類を食べてみた - GIGAZINE



ピリ辛の「レッドホットチキン」が食べやすいサイズになったケンタッキーフライドチキン「レッドホットスティック」を食べてみた - GIGAZINE



食欲そそるガーリックとピリッと舌を刺すハバネロの辛みがチキンと相性抜群なケンタッキー「ダブルパンチサンド」試食レビュー - GIGAZINE



2022年11月16日 23時29分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.