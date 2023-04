ぷりぷりの海老＆とろとろアボカドにレモンの香りが加わるドムドムハンバーガーの「レモン香る アボカド海老カツバーガー」試食レビュー

・関連記事

巨大肉塊が皿を埋め尽くすCoCo壱番屋の「『 』カレー(ナナシカレー)」全レベル制覇してきたよレビュー - GIGAZINE



クオリティ高すぎの食事系パイ「じゃがいもベーコンパイ」「タコスミート&チーズパイ」&いちごソースたっぷりの「いちごとチェリーのレアチーズパイ」をミスドで買って食べてみた - GIGAZINE



肉汁がはじけてガーリックのうまみと唐辛子の辛みが絡み合うケンタッキーフライドチキンの「ガーリックホットチキン」試食レビュー - GIGAZINE



甘辛のチャプチェとごま油の香りが食欲を刺激する松屋の「牛肉チャプチェ定食」を食べてみた - GIGAZINE

2023年04月07日 12時10分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.