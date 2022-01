自称ビットコイン考案者が失われた仮想通貨のアクセス権を求めて訴訟、裁判所は原告に敗訴時の法定費用支払いを命令

Judge demands costs security from ‘Dr Bitcoin’ company | News | Law Gazette https://www.lawgazette.co.uk/news/judge-demands-costs-security-from-dr-bitcoin-company/5111139.article Craig Wright sues Bitcoin SV devs and demands coin access • The Register https://www.theregister.com/2022/01/19/craig_wright_bitcoin_sv_high_court_sueball/ ライト氏は2016年に有力な証拠を持ってサトシ・ナカモトであると名乗り出た人物ですが、その真偽はいまだ不明。名乗り出た故にビットコインの共同開発者とされる人物の遺族から約1兆円の支払いを求めて 訴訟を受け 、2021年12月にこの訴えを退けたばかりの話題に事欠かない人物です。 3兆600億円相当のビットコインの返還を求められた訴訟に自称ビットコイン発明者が勝訴、「サトシ・ナカモトの証明」は見通し不透明 - GIGAZINE

2016年に「自分こそがビットコインを考案したサトシ・ナカモトだ」と 名乗り出た クレイグ・ライト氏が、ハッカーによって削除されたというビットコインのアクセス権復活を求めて15人と1社を相手取った訴訟を起こしていた件で、高等裁判所がライト氏に対し、敗訴の際に法定費用を支払うよう命じました。 Tulip Trading Ltd v Bitcoin Association for BSV & Ors [2022] EWHC 2 (Ch) (05 January 2022) https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2022/2.html

2022年01月20日 21時00分00秒 in Posted by log1p_kr

