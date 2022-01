2022年01月13日 10時26分 メモ

仮想通貨・ビットコインの開発者を訴訟の危機から保護するための基金「Bitcoin Legal Defense Fund」をTwitter創業者のジャック・ドーシーが立ち上げ



Twitterの創業者であり起業家のジャック・ドーシー氏が、仮想通貨・Bitcoin(ビットコイン)の開発者を訴訟の危機から守ることを目的とした非営利の基金「Bitcoin Legal Defense Fund」を立ち上げました。



[bitcoin-dev] Bitcoin Legal Defense Fund

https://lists.linuxfoundation.org/pipermail/bitcoin-dev/2022-January/019741.html





Dorsey Proposes Non-Profit Bitcoin Legal Defense Fund for Developers

https://www.coindesk.com/markets/2022/01/12/dorsey-proposes-non-profit-bitcoin-legal-defense-fund-for-developers/



Jack Dorsey spearheads new fund to defend Bitcoin developers against legal action

https://www.theblockcrypto.com/linked/130007/jack-dorsey-bitcoin-defense-fund



Jack Dorsey wants to help bitcoin developers fight legal battles - Protocol — The people, power and politics of tech

https://www.protocol.com/bulletins/dorsey-bitcoin-legal-defense-fund



Twitterの創業者であるドーシー氏は、仮想通貨に強い関心を抱いている人物として知られており、過去には「ビットコインは10年以内に世界単一通貨になる」と発言したり、自身がCEOを務めるモバイル決済サービス会社・Squareでビットコインを通じてパーミッションレス(非許可型)かつ分散型の金融サービスを実現させることを目的とした「TBD」を発足させたり、P2Pの「分散型ビットコイン取引所」を作ると発表したりしてきました。



そんなドーシー氏が、ビットコインのエコシステムに携わる開発者が訴訟の危機に直面しているとして、コミュニティ全体を保護するための法的基金「Bitcoin Legal Defense Fund」を立ち上げました。なお、この基金の発起人には、ドーシー氏のほかにChaincode Labsの共同創設者であるアレックス・モルコス氏とマーティン・ホワイト氏が名を連ねています。



Bitcoin Legal Defense Fundの主な目的は、訴訟の危機に瀕(ひん)した開発者を守るために弁護士を確保し、訴訟戦略を策定し、訴訟の費用を支払うことにあります。





同基金の最初の活動はビットコインの生みの親だと名乗り出たクレイグ・ライト氏が直面している、チューリップトラスト訴訟におけるライト氏の弁護を調整することです。



Bitcoin Legal Defense Fundは基本無料で、開発者が利用を公言した場合は任意で利用可能になるというもの。弁護はボランティアと非常勤の弁護士軍団により行われ、基金の理事会はどの訴訟と被告を弁護するかを決定する役割を担います。