リマスター版ハクスラの金字塔「ディアブロ II リザレクテッド」のオフラインモードには「30日に1度オンライン接続が必須」という仕様が追加されている



ハックアンドスラッシュの金字塔と呼ばれる2000年発売のゲーム「ディアブロ II」の完全リマスター版が、2021年9月に発売された「ディアブロ II リザレクテッド」です。21年もの時を超えて登場したリマスター版として話題を呼んだ本作について、「オフラインモードで遊んでいた場合でも30日に一度はオンラインに接続しないといけない」という仕様が新たに話題を呼んでいます。



Diablo 2 Resurrected Cannot Be Played Offline If You Fail to Login Online Once in 30 Days

https://mp1st.com/news/diablo-2-resurrected-cannot-be-played-offline-if-you-fail-to-login-online-once-in-30-days



新たに「ディアブロ II リザレクテッド」について注目を集めているのが、TwitterユーザーのDoes it Play?(@DoesItPlay1)氏が投稿した「オフラインモードは30日に一度オンラインに接続しないといけない」というシステムを解説するツイートです。



You cannot play Diablo 2 resurrected after 30 days of being offline, one of the first console games to feature check in drm.



It serves no real purpose and can be removed with hacks.



Dark times pic.twitter.com/EVnPVhXisD — Does it play? (@DoesItPlay1)



@DoesItPlay1氏によると、このシステムは海賊版対策で、Nintendo Switchなどのコンソール版においても実装されているとのこと。実際に30日以上経過した状態でオフラインモードの「ディアブロ II リザレクテッド」を起動すると、以下のような「FAILED TO AUTHENTICATE. PLEASE TRY AGAIN.(認証に失敗しました。再試行してください)」というメッセージが表示されるそうです。





@DoesItPlay1氏はクラッキングを行うと30日以上経過しても認証を通過できることから、サーバー側で認証を行っているわけではないと判断しています。



「オフラインでプレイするのが前提のモードにもかかわらず、30日に1度はオンラインに接続しなければいけない」というシステムは何かしら矛盾しているように思えますが、Blizzardの公式サポートは「過去30日間オンラインになっていない場合に『ディアブロ II リザレクテッド』のオフラインモードをプレイできないのは仕様です」と説明しています。



You Have Not Been Online In The Last 30 Days - Blizzard Support

https://us.battle.net/support/en/article/298306