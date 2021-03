無料SSL証明書の「Let’s Encrypt」がDDoS攻撃を受けてパフォーマンスが一時低下

Let's Encrypt's performance is currently degraded due to a DDoS attack | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=26374430 現地時間2021年3月7日7時38分、Let's Encryptの「acme-staging-v02.api.letsencrypt.org」などのドメイン14件がDDoS攻撃を受けていると判明しました。Let's Encryptは攻撃判明直後から対処策を講じ、同日12時14分に「DDoS攻撃の軽減に成功しました。現在、当社のサービスは正常に動作しています」と発表しました。 Let's Encrypt Status https://letsencrypt.status.io/pages/incident/55957a99e800baa4470002da/6044830be2838505358d3108

2021年03月08日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

