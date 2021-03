Twitterが「送信取り消し機能」を有料オプションとして開発中

Twitter is testing an 'undo' option after sending tweets - CNN https://edition.cnn.com/2021/03/05/tech/twitter-undo-send-timer-feature/index.html

・関連記事

ツイート内容が24時間で消滅する新機能「フリート」日本上陸 - GIGAZINE



Twitterに最大140秒の音声を録音してツイートできる新機能が追加 - GIGAZINE



Twitterがリプライの中から不要なものを隠す「ツイートを隠す」機能をテスト中 - GIGAZINE



Twitterが「このアカウントのフォロー外したら?」機能をテスト - GIGAZINE



TikTokがムービーの長さを「3分間」に延ばす機能をテスト中、時代に逆行する変更に賛否両論 - GIGAZINE

2021年03月08日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.