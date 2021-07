Twitterがツイートに「笑」や「うーん」とリアクションできる機能を計画中

Twitterでユーザーが投稿するツイートに反応する方法は、記事作成時点では「リプライ」「いいね」「リツイート」の3通りしかありません。しかし、Twitterはユーザーがより気軽にツイートに反応できるように、ハートや拍手などのリアクションをツイートに対して送れるようにすることを計画していることが明らかになっています。 Twitter readies iMessage-like Reactions launch and more - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/07/05/twitter-readies-facebook-like-reactions/ Twitterがリアクション機能の開発に取り組んでいることを最初に報じたのは、Twitterの「 スーパーフォロー 」や「 送信取り消し 」、「 Twitter Blue 」といった新機能に関する詳細をアプリ解析から明らかにしてきたアプリ開発者の ジェーン・マンチュン・ウォン 氏です。 ウォン氏は2021年5月13日に「Twitterがツイートに対して『いいね』『乾杯』『うーん』『悲しい』『笑』といったリアクションを送れるような機能の開発に取り組んでいる」とツイート。その後、5月29日には具体的にどのようなリアクションが送れるようになるのかを、画像付きで説明しました。

・関連記事

Twitterが「信頼できる友達」に向けて限定でツイートできる機能を計画している - GIGAZINE



Twitterが有料フォロー機能「スーパーフォロー」を間もなくスタートか、アダルトコンテンツを限定投稿できるようになる可能性 - GIGAZINE



Twitterが有料サービス「Twitter Blue」を開始、ツイート投稿後の取り消し・修正が可能に - GIGAZINE



Twitterの音声会話機能「スペース」がブラウザ版でも利用可能に - GIGAZINE



Twitterが月額330円の有料サービス「Twitter Blue」を計画中か - GIGAZINE

2021年07月06日 11時15分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.