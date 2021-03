1つのIDであらゆるサイトにログインできるスイスの「電子ID法案」が国民投票で否決される、「プライバシーは政府が管理して」とスイス国民が訴える理由とは？

スイスで2021年3月7日に、インターネットサービスで使用できる電子的な身分証明に関する法律である「 電子的な身分証明サービスに関する連邦法(eID法) 」の是非を問う国民投票が実施され、反対多数で否決されました。その背景には、政府ではなく民間企業によって個人情報が管理されることに対する、スイス国民の不安があると指摘されています。 Digital identity scheme shot down by voters over data privacy concerns - SWI swissinfo.ch https://www.swissinfo.ch/eng/digital-identity-scheme-faces-scepticism-around-data-privacy/46399636 インターネット上のプライバシーに関する法整備で世界をリードすることが多いEUには、電子取引を安全にやり取りするための共通基盤を定める eIDAS という規則が制定されています。同様の制度の実現を目指すスイス政府は3月7日に、eID法案に関する国民投票を実施しました。 その結果が以下。法案は賛成35.6%・反対64.4%の反対多数で否決されました。スイスの全ての州が、反対派が過半を占めることを示す茶色になっていることから、スイス全土で法案に対する懸念が高まっていたことがうかがえます。

・関連記事

インドの国民総背番号制度「アドハー」は13億人の国民全ての指紋・虹彩・顔の認証を登録するシステムを導入している - GIGAZINE



国民ほぼ全員分の個人情報が手違いで中国へ送られるハプニングが発生 - GIGAZINE



「マイナンバーが記録されているPCの修理はできない」ということで各社の規約が続々と更新中 - GIGAZINE



いかにもそれっぽい登録用のダミー個人情報を自動生成してくれる「Fake Name Generator」 - GIGAZINE



実名を入力しないとゲームができない「実名検証システム」が2020年9月から中国でスタート - GIGAZINE



約5000万人分の詳細な個人情報が漏洩、過去最大級のリークとなる可能性も - GIGAZINE

2021年03月08日 15時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.