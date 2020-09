Twitterが「ボイスメッセージ」機能のテストを実施

2020年6月に 音声ツイート機能 が追加されたTwitterで、新たに、音声でダイレクトメッセージ(DM)を送る機能のテストが行われることがわかりました。 Twitter to start testing voice DMs - The Verge https://www.theverge.com/2020/9/23/21452932/twitter-voice-audio-direct-messages-test-brazil

2020年09月24日 09時48分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

