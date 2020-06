2020年06月18日 09時49分 ネットサービス

Twitterに最大140秒の音声を録音してツイートできる新機能が追加



Twitterが、写真・ビデオ・GIF画像などに加えて、音声をその場で録音してツイートできる新機能を追加すると、2020年6月17日(水)に発表しました。



Your Tweet, your voice

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/your-tweet-your-voice.html



Twitter adds ability to record audio in tweets - Axios

https://www.axios.com/twitter-audio-tweets-d2cc67b8-b0a5-43c2-90f5-554edf6076a3.html



Twitterは公式ブログで、「Twitterは、何が起きているのかを話し合うための場です。何年も前から、写真、ビデオ、GIF、および余分な文字を使って、会話に才能や個性を加えることができます。しかし、時には280文字では不十分で、会話のニュアンスの一部が失われることがあります。そこで今日から私たちは、Twitterの使い方に人間的な要素を加える新機能をテストしています。すなわち、ユーザー自身の声です」と述べています。



音声によるツイートはテキストによるツイートとほとんど変わらず、Twitterの投稿画面下部でコンテンツの添付を選択し、新しく追加された波形アイコンをタップすれば音声の録音が始まるようになっています。





ツイートできる音声は最大140秒で、制限時間を超えると自動的にツイートが行われ、スレッドが作成されて続きがそのままツイートされるとのこと。ツイートされた音声はアイコンのサムネイルをタップすれば再生できます。



My first voice tweet pic.twitter.com/9NwVfnbTE3 — The Enforcer ???? (@Vani_TheGoat) June 17, 2020



また、iOS版アプリではタイムライン下部に音声再生用ウィンドウが立ち上がるので、タイムラインをスクロールしながら音声再生が可能になっているとのこと。





Twitterによれば、6月17日から一部の限られたユーザーのみが使用可能で、数週間以内にすべてのユーザーがiOS版アプリから音声をツイートできるようになるとのことです。