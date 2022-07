AndroidがDNS暗号化技術「DNS-over-HTTP/3」をサポート

・関連記事

「DNSの暗号化方式」の覇権を巡る争いとは? - GIGAZINE



インターネットをより安全にする技術「DoH」に対して大手ISPが抱える懸念とは? - GIGAZINE



ウェブを支えるHTTP通信はどのように進化しているのか - GIGAZINE



ウェブサイトの高速化を目指す「HTTP/3」の現時点でのパフォーマンスは? - GIGAZINE



通信プロトコル「QUIC」&「HTTP/3」をFirefox BetaとFirefox Nightlyでもサポート開始 - GIGAZINE



UDPベースの「HTTP-over-QUIC」が新HTTPバージョン「HTTP/3」に名称変更される - GIGAZINE



2022年07月21日 13時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.