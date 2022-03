ロシアが自国のウェブサイトの信頼を独自に担保するTLS認証局を設置

ウクライナ侵攻を続けるロシアに対して各国政府や民間企業が数多くの制裁措置を発表しており、ロシアでシェア1位と2位のインターネットプロバイダーが 相次いでサービス停止を発表 するなどインターネット環境にも影響が出始めています。制裁の影響でロシアではデジタル証明書が更新不能になる事態が発生しており、この問題を解決するべくロシア独自のTLS認証局が開設されました。既に独自認証局による認証済みのウェブサイトが複数登場しており、ロシアによる通信の傍受が懸念されています。 Russia creates its own TLS certificate authority to bypass sanctions https://www.bleepingcomputer.com/news/security/russia-creates-its-own-tls-certificate-authority-to-bypass-sanctions/ 現代のインターネットでは、多くのウェブサイトが SSL や TLS といった暗号化方式を用いて通信を暗号化しており、ウェブサイトの運営者は暗号通信を可能とするために 認証局 からデジタル証明書の発行を受けています。このデジタル証明書は定期的に更新する必要がありますが、ロシアはインターネット関連の制裁を数多く受けており、数多くのウェブサイトでデジタル証明書が更新不能状態に陥っています。 Microsoft Edge・Google Chrome・Firefoxといった現代のブラウザでデジタル証明書が正しく更新されていないウェブサイトにアクセスすると、「セキュリティ上の問題」の警告画面が表示されてしまいます。

