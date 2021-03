2021年03月08日 12時30分 ゲーム

6000人ものファイナルファンタジープレイヤーがリアルマネートレードの疑いで垢バンに



ゲームのアカウントやキャラクター、アイテム、ゲーム内通貨などを現実世界の通貨で売買する「リアルマネートレード(RMT)」は、多くのゲームで禁止行為とされています。2013年に正式サービスがスタートした「ファイナルファンタジーXIV」もRMTを禁止しており、2021年3月4日にRMT行為やRMTサイトの宣伝行為を行っていた約6000アカウントを永久利用停止としたことを発表しました。



ゲーム内でのRMTおよび不正行為への対応について(3/4) | FINAL FANTASY XIV, The Lodestone

https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/news/detail/00c1ecfad7bff06d51ab4970f4ca960c4fec5238



Square Enix bans almost 6000 players for real-money trading in Final Fantasy 14 - Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2021-03-07-square-enix-bans-almost-6000-players-for-real-money-trading-in-final-fantasy-14



2021年3月4日17時、ファイナルファンタジーXIVの公式が「ゲーム内でのRMTおよび不正行為への対応について」というお知らせを公開し、RMT行為や不正行為に関与した5037アカウントと、RMTサイトの宣伝行為を行った814アカウントを永久利用停止にしたと発表しました。ファイナルファンタジーXIVはRMTおよび不正行為はゲームバランスを崩壊させるものであるとして、利用規約で禁止行為と定めています。



アカウントの永久利用停止処分は2021年2月25日から3月3日にかけて実行されました。





ファイナルファンタジーXIV公式はゲーム内で不正行為を確認した場合、悪用したり流布したりせず、ゲーム内のメインコマンド「システム」→「サポートデスクメニュー」→「報告」→「不正行為の報告」から運営に報告することを推奨しています。



また、RMTサイトの宣伝行為を確認した場合は、ログウィンドウのキャラクター名を選択し、メニューの「報告」→「RMT宣伝を報告する」から運営に報告することが推奨されています。これらの報告は自動処理され、RMTの宣伝行為と判断された場合は発言者の会話が制限されることとなるそうです。





ファイナルファンタジーXIV公式は「今後もRMTおよび不正行為が確認された場合には、厳しい態度で対処を行ってまいりますので、規約違反行為に関与することの無いよう、十分ご注意ください」と注意喚起しています。



なお、ファイナルファンタジーXIVは新拡張パッケージの「ファイナルファンタジーXIV:暁月のフィナーレ」を2021年2月6日に発表しました。暁月のフィナーレは2021年秋の配信予定で、過去10年にわたってファイナルファンタジーXIVで語られてきたメインシナリオのハイデリン編がついに終わりを迎えることとなります。





暁月のフィナーレの高解像度版トレーラーは以下からチェック可能です。



FINAL FANTASY XIV: ENDWALKER Teaser Trailer - YouTube