「リトルビッグプラネット」のサーバーがハッカーの攻撃により一時閉鎖される

PlayStation 3(PS3)向けのアクションゲームとしてスタートした「 リトルビッグプラネット 」シリーズが、ハッカーからの攻撃を繰り返し受けています。新たに、ハッカーによる嫌悪発言が原因となり、リトルビッグプラネットシリーズのサーバーが一時的に閉鎖されていることが明らかになりました。 LittleBigPlanet Servers Closed After Hackers Post Hateful Messages https://kotaku.com/littlebigplanet-servers-closed-after-hackers-post-hatef-1846952210 LittleBigPlanet servers offline as fans report DDOS attack • Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/articles/2021-03-12-littlebigplanet-servers-offline-as-fans-report-ddos-attack 2021年3月、リトルビッグプラネットの サーバーがダウン しました。リトルビッグプラネットの開発元であるXDevは「いくつかの技術的な問題を調査している間、サーバーがオフラインになりました」と報告していますが、サーバーがダウンしたのは リトルビッグプラネットシリーズの方向性に不満を持ったハッカー による、 DDoS攻撃 が原因なのではとも報じられています。

2021年05月24日 10時32分00秒

