Googleがコンサルタントを雇って反組合キャンペーンを計画していたことが判明

不当解雇問題で元従業員からの訴訟を受けているGoogleですが、裁判に提出された資料により、Googleが過去に組合結成に動く従業員を説得する反組合キャンペーン「プロジェクト・ヴィヴィアン」を計画していたことが明らかになりました。 Google Had Secret Project to ‘Convince’ Employees ‘That Unions Suck’ https://www.vice.com/en/article/v7d7j9/google-had-secret-project-to-convince-employees-that-unions-suck 2020年12月より、Googleは元従業員らから「Googleが会社の方針に抗議して労働組合を組織しようとした従業員を不当に監視・解雇したのは労働法に違反している」として 訴訟を受けています 。この訴訟の中で、Googleの最高幹部らが2018年後半から2020年初頭にかけて反組合キャンペーンを計画していたことが判明。この一環として最高幹部らに雇われたコンサルタント企業のIRI Consultantsは、従業員の個人情報を調べ上げて組合結成に賛成する可能性があるかどうかを 評価していました 。 このほか、「労働組合が結成されるとどうなるかをうまく説明する オプ・エド を公開する」というGoogleの弁護士のアイデアや、Googleの人事部長がそのアイデアを「Google固有のものではないように見せかけるべきだと評価した」といった情報が明らかになっています。このキャンペーンに関して、Googleの雇用法責任者であるマイケル・フィル氏はこのキャンペーンを「労働組合が無意味だと従業員を説得するイニシアチブだ」と説明していたとのこと。 元従業員からの訴訟を受け付けたアメリカの労働関係法を執行する独立行政機関の 全米労働関係委員会(NLRB) が、2022年1月7日に「フィル氏の説明が記載されたものを含めた180の内部文書をただちに提供すること」という判決を下したことで訴訟が進展。これまで弁護士と依頼人間のやり取りを秘匿する特権を盾に資料開示を拒否してきたGoogleでしたが、新たな情報が公開される予定です。

2022年01月11日 14時00分00秒 in Posted by log1p_kr

