月面で見つかった「謎のキューブ」の正体が判明

Mystery 'moon hut' is actually an adorable rabbit-shaped rock | Live Science https://www.livescience.com/moon-hut-rabbit-rock 「謎のキューブ」は玉兔2号が80mほど離れた位置から撮影した写真の中で見つかったもので、隕石(いんせき)が衝突してできた岩である可能性が指摘されていました。 月の地表で「謎のキューブ」が発見される - GIGAZINE

2022年01月11日 15時18分00秒 in 乗り物, サイエンス, Posted by logc_nt

