Appleが小売店のマネージャーに「従業員が組合を結成しないように」と指導していたことが明らかに

Appleの従業員が 労働組合結成に向けて署名活動 を行っていることが報じられていますが、AppleはApple Storeのマネージャーに「従業員が組合結成に向けた動きをみせないようにするための方法」を指導していたことが明らかになりました。 Leaked Memo Reveals Apple’s Anti-Union Talking Points for Store Managers https://www.vice.com/en/article/m7v8qp/leaked-memo-reveals-apples-anti-union-talking-points-for-store-managers Apple reportedly gives retail managers anti-union scripts - The Verge https://www.theverge.com/2022/5/12/23069415/apple-retail-unionization-talking-points-scripts 2022年4月18日、アメリカ・ニューヨークのグランドセントラルにあるApple Storeの従業員が、Appleと労働条件について協議すべく労働組合結成のための署名を集め始めたことが明らかになり、他にもいくつかのApple Storeで組合運動が行われていることが判明しました。 Apple Storeの従業員が労働組合結成に向け始動、さっそく「時給を最低3800円にするように」と要求 - GIGAZINE

・関連記事

Apple Storeの従業員が労働組合結成に向け始動、さっそく「時給を最低3800円にするように」と要求 - GIGAZINE



Googleがコンサルタントを雇って反組合キャンペーンを計画していたことが判明 - GIGAZINE



任天堂の元従業員が「組合結成を邪魔され解雇までされた」と訴える - GIGAZINE



Amazon初の労働組合を結成するための投票がスタート、一方でAmazonは「NOに投票するためのガイド」を作成 - GIGAZINE



AppleにスパイされないためにApple Storeの従業員はAndroidスマホを使っている - GIGAZINE



Appleが34億円超を支払い「持ち物検査の時間も従業員に給料を支払うべき」と主張する集団訴訟と和解 - GIGAZINE



Apple Storeのスタッフには「使ってはいけない言葉」がある - GIGAZINE



2022年05月13日 11時14分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.