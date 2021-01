2021年01月05日 11時25分 メモ

Google従業員らが社内初の労働組合「Alphabet労働者組合」を結成



Alphabet、およびその傘下にあるGoogleなどの従業員あわせて200人以上が集まり、会社として初の労働組合である「Alphabet労働者組合(Alphabet Worker Union)」を結成したことがわかりました。



Google Workers, Demanding Change at Work, Are Launching a Union With the Communications Workers of America - Alphabet Workers Union

https://alphabetworkersunion.org/press/releases/2021-01-04-code-cwa-google-union/





Opinion | We're Google Workers. And We're Forming a Union. - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/01/04/opinion/google-union.html



Alphabet労働者組合はアメリカ通信労働組合の支援を得て結成された組織で、Alphabetの全従業員、および請負業者が役割・区分によらず参加できます。





プログラムマネージャーのニッキー・アンセルモ氏によると、Google社内ではこれまでも、「実名」政策や国防総省による軍用ドローン開発計画「Project Maven」への抵抗、セクシャルハラスメント疑惑で退社した幹部への巨額の報奨支払いへの抗議など、さまざまな戦いが繰り広げられており、今回の労組結成はこうした活動が基盤になっているとのこと。



ソフトウェアエンジニアのディラン・ベイカー氏は「すべての技術系労働者による、すべての技術系労働者のための、大手IT企業として初の労働組合――これは歴史的な出来事です」と語りました。



労組のパルール・コール執行委員長とチューイ・ショウ副委員長はニューヨーク・タイムズに意見記事を寄せました。2人は、Googleが創業時に「Don't Be Evil(邪悪になるな)」というモットーを掲げ「短期的な利益より、世界のためにいいことをする」と述べており、自分たちは社会をよりよくするための技術を構築するためにAlphabetに入社したにも関わらず、会社の指導者層は利益を優先してきたと主張しています。