2021年12月28日 15時00分 ハードウェア

中国が国連にSpaceXに関する苦情を提出、イーロン・マスクに中国から非難が殺到

テスラのイーロン・マスクCEOが設立した民間宇宙機関のSpaceXについて、中国が国連に「SpaceXの小型衛星を避けるために回避行動を余儀なくされた」と苦情を提出しました。この苦情について、中国の人気SNS「微博(Weibo)」上ではマスクCEOに対する非難が殺到しています。



2021年12月6日、駐国際連合中国政府代表部が国際連合宇宙局の事務総長宛に「中国の宇宙ステーションが2021年7月1日と10月21日にSpaceXの人工衛星と接近遭遇し、安全確保のために衝突回避制御を実施した」と抗議文を送りました。



この抗議文は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(宇宙条約)の第5条中の「条約の当事国は、宇宙飛行士の生命又は健康に危険となるおそれのある現象を、月その他の天体を含む宇宙空間において発見したときは、直ちに、これを条約の他の当事国又は国際連合事務総長に通報するものとする」という一節を論拠としているとのこと。



報道によると、抗議の対象となっているSpaceXの人工衛星は、衛星インターネットサービス「Starlink」部門によって打ち上げられた人工衛星約1900基のうちの2つとのこと。一連の衝突回避事件について、中国は宇宙条約第6条の「条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行われるかを問わず、国際責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行われることを確保する国際的責任を有する」という一節を引用し、今回の一件を全ての締約国に通達するように国際連合宇宙局に求めています。



以上のように中国側は主張していますが、これに対してアメリカの報道機関は「主張の検証はされていない」と指摘。SpaceXにコメントを求めたものの、返答はなかったと報じました。





この一件に関連して、中国の人気SNSであるWeibo上ではマスクCEOに対する非難が殺到しているとのこと。SpaceXの人工衛星を「単なるスペースデブリの山」と評するユーザーもいれば、「アメリカの宇宙戦争兵器」と呼ぶユーザーも出ており、「Starlinkのリスクは徐々に露呈している、全人類が彼らのビジネス活動の代償を払うことになるだろう」という声も上がっているそうです。



なお、前述のようにSpaceXはStarlinkのために人工衛星約1900基を軌道に乗せていますが、今後さらに増やすという見通しです。