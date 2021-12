2021年12月28日 14時00分 ハードウェア

1TBのSSDを搭載したゲームデータを直接保存して持ち運べるゲーミングマウスが登場



メモリメーカーのADATAが、最大1TBのSSDを内蔵するゲーミングマウス「XPG VAULT」および「XPG ALPHA」のコンセプトを発表しました。



XPG to Showcase Latest Breath and Depth of Products at CES 2022

https://www.xpg.com/us/news/960





XPG imagines a gaming mouse that can also store 1TB of games - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/27/22855409/xpg-the-vault-gaming-mouse-1-tb-ssd-portable-games-libray-lan-party



ADATAは、2022年1月5日から開催の世界最大級の家電見本市「CES 2022」で展示する製品を一足先に発表しました。その中で紹介された「XPG VAULT」と「XPG ALPHA」は、データ転送速度985MB/sで動作する最大1TBのSSDを搭載するゲーミングマウスです。最大1TBのSSDはゲームデータを保存するためのもので、専用ソフトの「Gaming Launcher」を使うことで、マウスに保存されたゲームを起動することもできるようになるとのこと。





XPG VAULTはUSB Type-Cで接続する有線タイプのマウスで、XPG ALPHAはエルゴノミック形状の有線・無線の両方に対応したタイプ。なお、これらはあくまでコンセプト段階にあるため詳細なスペックは公開されていません。



海外メディアのThe Vergeは「マウスにフラッシュドライブを組み込むというアイデアは10年以上前から存在しますが、ADATAはもう少し高い目標を掲げているようです。XPGが実際に製品を製造しなくとも、マウスだけで全てのゲームにアクセスできる未来が訪れるかもしれません」と述べました。