月の地表で「謎のキューブ」が発見される



中国の月面探査車「玉兔2号」が謎のキューブ状の物体を撮影したことが話題になっています。



艰难爬坡!玉兔迎来月背最大坡度 『玉兔二号驾驶日记』(28)

https://mp.weixin.qq.com/s/dpKkjWHk9tay3JERnrfuUw



Mystery Cube Found on The Far Side of The Moon Is Probably Not an 'Alien Hut'

https://www.sciencealert.com/mystery-cube-found-on-the-far-side-of-the-moon-is-probably-not-an-alien-hut



「謎のキューブが発見された」として話題になっているのは、玉兔2号が撮影した以下の画像です。キューブと玉兔2号は約80mほど離れているため不鮮明ですが、赤枠の部分にキューブ状の物体が確認できます。





宇宙関連ジャーナリストのアンドリュー・ジョーンズ氏は問題のキューブについて「それはオベリスクでもエイリアンによるものでもありません。しかし、画像から判別するのは困難ですが、確かにチェックするべきものと言えます」と述べつつ、過去に隕石(いんせき)の衝突によって月面に巨大な岩が現れる現象が確認された事例を紹介して、キューブが隕石の衝突によって現れた岩である可能性を指摘しています。





玉兔2号は太陽光発電式であるため、日が昇っている間しか移動できないとのこと。このため、80m先にあるキューブを詳しく観察するとしたら2~3カ月の期間が必要になると科学系メディアのsciencealertは述べています。