Netflixが「前年同期の約2倍にあたる440万人の新規加入者を得た」と四半期決算で報告、次の四半期には「880万人」予想

ストリーミング配信サービス最大手のNetflixが2021年第3四半期の業績を発表しました。同四半期には前年同期のほぼ2倍にあたる440万人の有料会員増を記録しましたが、世界的なパンデミックによって延期されていたコンテンツが順次公開されだしたため、有料会員の伸びはさらに加速して、次の四半期にあたる2021年第4四半期には「880万人」に達すると見込まれています。 FINAL-Q3-21-Shareholder-Letter.pdf (PDFファイル) https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2021/q3/FINAL-Q3-21-Shareholder-Letter.pdf Netflix (NFLX) Q3 2021 earnings https://www.cnbc.com/2021/10/19/netflix-nflx-q3-2021-earnings.html Netflix Earnings Results: Q3 2021 - The New York Times https://www.nytimes.com/2021/10/19/business/media/netlix-earnings-q3-2021.html Netflixの発表した財務サマリーが以下。背景色が変わっている列が、今回発表された2021年第3四半期の業績です。

・関連記事

Netflixのドラマ「イカゲーム」が人気すぎて韓国の通信量が爆増、通信会社はNetflixに使用量支払いを求めて提訴 - GIGAZINE



AppleがNetflixと「手数料を半分にする特別な協定」を交わしていたことが判明、社内メールの暴露により - GIGAZINE



Netflixがゲーム開発スタジオの「Night School Studio」を買収 - GIGAZINE



2021年10月20日 15時02分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.