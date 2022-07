Netflixが2022年第2四半期の決算を発表、約97万人の有料会員を失う

映像ストリーミングサービスのNetflixが、2022年第2四半期(4~6月)の決算を発表しました。この中で、Netflixは有料会員の約97万人を失ったことが明らかになっています。 FINAL-Q2-22-Shareholder-Letter.pdf (PDFファイル) https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2022/q2/FINAL-Q2-22-Shareholder-Letter.pdf Netflix (NFLX) earnings Q2 2022 https://www.cnbc.com/2022/07/19/netflix-nflx-earnings-q2-2022.html Netflix loses 970,000 subscribers, its largest quarterly loss ever | TechCrunch https://techcrunch.com/2022/07/19/netflix-loses-970000-subscribers-its-largest-quarterly-loss-ever/ Netflixの2022年第2四半期の売上は前年同期比で8.6%増の79億7000万ドル(約1兆1000億円)を記録しました。Netflixの2022年第3四半期の売上予測は、78億3800万ドル(約1兆800億円)となっています。

・関連記事

Netflixが1億人にも上るアカウント共有ユーザーに正しく料金を支払わせるための新しいテストを実施 - GIGAZINE



NetflixがMicrosoftと「広告付き低価格プラン」で提携すると発表 - GIGAZINE



会員数減少に苦しみ株価急落中のNetflixは「広告有りの低価格プラン」を2022年中に導入することを目指している - GIGAZINE



Netflixがアカウントを共有して不正に視聴するユーザーに料金を支払わせる機能をテスト中 - GIGAZINE



2022年07月20日 10時15分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.