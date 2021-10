リサイクル部品を使用したバッテリーが未使用バッテリーよりも長寿命であることが判明

電気自動車の普及に伴って、電気自動車に搭載されるバッテリーの研究開発が多数行われています。そんな中、 ウースター工科大学 で機械工学を研究する ヤン・ワン 教授率いる研究チームが「リサイクル材料を使用したバッテリーの方が、未使用材料を使用したバッテリーよりも寿命が長い」とする研究結果を報告しました。 Recycled cathode materials enabled superior performance for lithium-ion batteries: Joule https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.09.005 Study: Recycled Lithium Batteries as Good as Newly Mined - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/recycled-batteries-good-as-newly-mined

2021年10月20日 14時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

