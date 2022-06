「完全なリサイクルはできない」というリチウムイオン電池のリサイクル事業に新興企業が続々と参入している

スマートフォンやノートPCなど身近な電子機器の多くに内蔵されているリチウムイオン電池ですが、従来の方法ではリサイクルや廃棄処理に高いコストがかかり、内包されている有用な物質をすべて回収できないという欠点が存在します。そんなリチウムイオン電池のリサイクル事業に新しい手法で携わろうとする企業が続々と誕生していることが、クリーンエネルギー問題を取り上げるメディア「Canary Media」により伝えられています。 EV battery recycling is costly. These five startups… | Canary Media https://www.canarymedia.com/articles/electric-vehicles/ev-battery-recycling-is-costly-these-five-startups-could-change-that 小型家電から電気自動車にまで搭載されるようになったリチウムイオン電池には、一部地域で埋立地に捨てることが禁止されている物質が含まれており、適切な処理を行わないと発火してしまう危険性も備えています。これまでは、電池を炉に入れて熱処理を行い、残ったニッケルやコバルトといった有用な物質を回収する「乾式製錬」、電池を細かく砕いてから科学的手法で有用な物質を回収する「湿式製錬」という2つの主な手法がとられてきましたが、これらはコストがかかり、必要な物質をすべて回収できないという欠点があります。 しかし近年、よりクリーンで効率的なリサイクル技術を商業化し、前例のない規模でリチウムイオン電池の専用リサイクル工場を建設する新興企業が続々と登場しているとのこと。創業者の多くはかつて電池製造に携わった経験を活かし、電池リサイクルを収益化するチャンスと感じた投資家たちから多額の資金を調達しているといいます。

